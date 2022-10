Larissa Manoela arranca elogios com momentos de sua viagem por Paris

Atriz Larissa Manoela deixa fãs chocados com sua beleza em novas fotos de sua viagem pela França

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 20h04

Nesta quinta-feira, 6, a atriz Larissa Manoela (21) deixou seus fãs impressionados com sua beleza em novas fotos de sua passagem por Paris, na França. Em suas redes sociais, a atriz mostrou algumas fotos de eventos que participou durante sua viagem.

“Paris e todos os momentos que eu não vou me esquecer. Foi bom demais! ‘Vous me manquez’”, escreveu Larissa na legenda da publicação. Nas fotos, podemos ver ela participando de alguns eventos de uma marca de cosméticos.

O que chamou a atenção foi o look da atriz. Em algumas das fotos ela aparece com um jaleco no laboratório, mas em outras ela usa um vestido preto brilhante que deu o que falar nos comentários da publicação.

“Eu fico tão pasmo com você, que até minha criatividade fica travada porque só fico olhando a foto mesmo”, comentou seu namorado André Luiz Frambach. “Absurdamente linda”, exclamou uma fã.

Veja a publicação de Larissa Manoela com alguns momentos de sua viagem por Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela arranca elogios ao exibir look para noitada em Paris

A atriz Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais novos registros de sua viagem pela França. Com fotos de sua noitada em Paris, ela mostrou o passeio que fez durante a noite pela capital francesa, usando um look todo preto e de cabelo preso com um coque.