Larissa Manoela anda de metrô em Nova York, Estados Unidos, com bolsa luxuosa

Atriz Larissa Manoela aproveita estadia em Nova York para andar no famoso metrô da cidade

Nesta terça-feira, 20, a atriz Larissa Manoela resolveu compartilhar um momento simples, mas inusitado, de seu dia a dia em Nova York. A famosa, que está na cidade dos Estados Unidos da América para gravar cenas de seu novo filme, Traição Entre Amigas, publicou uma sequência de fotos andando de metrô.

Porém, um detalhe interessante chamou a atenção dos internautas. Para seu passeio sob os trilhos nova-iorquinos, a atriz apostou em usar uma bolsa para lá de luxuosa, de uma marca de grife, avaliada em mais de R$ 10 mil. Já em outras fotos do mesmo álbum, Larissa aparece comprando nas lojas oficiais da Disney, na Times Square, além de um dia na Broadway para assistir Aladdin e um momento comendo uma boa pizza típica da cidade.

“Momentos em Nova York”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Para andar de metrô, o look escolhido por Larissa, além da bolsa grifada, foi um conjuntinho xadrez preto e branco, composto por uma saia, um cropped e um blazer.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a atriz. “Ny ficou mais bonita mane!! Que loucuraaaa. Maravilhosaaaaaaa”, exclamou o noivo da famosa, o ator André Luiz Frambach. “Ela toda nova iorquina”, comentou uma outra internauta. “Tão bom ver esse sorrisinho e esses olhinhos brilhando”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Larissa Manoela.

