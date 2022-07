Larissa Manoela abre álbum de fotos de viagem para Angra dos Reis ao lado do namorado, André Luiz: "Replay"

Atriz Larissa Manoela curtiu o final de semana ao lado do namorado, André Luiz Frambach em Angra dos Reis, no Rio

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 13h08

No último domingo, 17, a atriz Larissa Manoela (21) assumiu o relacionamento com André Luiz Frambach (25) e encantou os seguidores com registros especiais.

Ainda no clima do final de semana em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Larissa abriu o álbum de fotos da viagem e compartilhou em seu perfil no Instagram.

A atriz surgiu em clima de romance ao lado do amado na praia e sorridente ao lado dos amigos nas fotos especiais.

Na legenda do post, Larissa escreveu: "Replay do domingo? Queria (estar) vivendo", brincou e logo foi respondida pelos seguidores na plataforma.

A amiga, Maisa(20) aproveitou o espaço para desajar felicidades ao casal: "Amigaaa, seja muito feliz sempre, te amo", disse. "Nossos momentos, nossa conexão, os que nos rodeiam", escreveu André Luiz.

Veja as fotos de Larissa Manoela em Angra: