Kylie Jenner abre álbum de fotos da sua viagem para a Itália: ''Divina''

Na Itália para o casamento de Kourtney Kardashian, a socialite Kylie Jenner exibiu alguns momentos da viagem

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 13h40

A família Kardashian-Jenner não poderia estar mais feliz! Após o casamento de Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46), eles estão curtindo passeios pela Itália e deixando os fãs encantados com casa publicação.

Kylie Jenner (24) compartilhou com os seus seguidores um novo álbum de fotos com momentos vividos no belíssimo local.

Entre as imagens, podemos ver um café da manhã reforçado, um passeio de barco com a filha Stormi (3), fotos inéditas da cerimônia e as produções impecáveis.

Os internautas fizeram questão de comentar. "Simplesmeste divino", "As fotos ficaram perfeitas", "A irmã mais bem vestida", "Que lugar mágico", disseram.

Vale ressaltar que os recém-casados fizeram diferentes cerimônias de casamento nos últimos dias.

CONFIRA AS FOTOS DE KYLIE JENNER