Kourtney Kardashian esbanja estilo com look all-black ao andar pelas ruas de Milão

Kourtney Kardashian postou mais alguns cliques estilosos na Itália ao lado do marido Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 10h35

Na última sexta-feira, 10, Kourtney Kardashian (43) compartilhou em seu Instagram alguns cliques em que esbanjava estilo em Milão.

Com um vestido curto preto e sapatos da mesma cor, a estrela do reality-show The Kardashians postou uma foto em que andava com o marido pelas ruas da cidade italiana. Kourtney e seu marido Travis Barker (46) fizeram uma cerimônia de casamento na Itália em que todo o clã Kardashian-Jenner estava presente.

Uma das fotos revelava que o casal, que recentemente fez um jantar romântico, não estava sozinho, mas sim acompanhado da produção do reality-show.

Os seguidores da Kardashian adoraram os cliques! “Tão bonita”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Perfeição”.

Confira aqui os cliques de Kourtney Kardashian em Milão!