Kim Kardashian vira pilota de kart em visita ao Japão com a família

Influenciadora e modelo Kim Kardashian corre de kart com os filhos em viagem ao Japão

Nesta terça-feira, 4, a empresária e socialite Kim Kardashian (42) aproveitou sua passagem pelo Japão para dar umas voltinhas em uma pista de kart ao lado de seus filhos. Em suas redes sociais, a modelo posou com um look bem automobilístico ao lado dos carrinhos, mostrando toda a diversão que teve com sua família.

“Velozes e furiosos”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela posa em frente aos carrinhos de corrida, exibe seu corpão escultural em uma roupa de corrida em frente aos capacetes e mostra momentos correndo com os filhos na pista.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a família aventureira. “Velozes e furiosos: Drift da Kardashian”, brincou um internauta. “Da próxima vez que eu for correr de kart eu vou exigir um look e um capacete igual a esse", comentou um outro. “Mamãe veloz”, ironizou um terceiro seguidor da influenciadora. Além dos milhares de emojis de palminhas, carinhas de apaixonados e corações de todas as cores possíveis enviados para enaltecer a perfeição de Kim Kardashian e a diversão da família Kardashian durante a viagem por Tóquio, no Japão.

Veja a publicação da socialite e empresária Kim Kardashian curtindo um passeio de kart com os filhos durante a viagem pela cidade de Tóquio, no Japão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)



Que encontro! Kim Kardashian leva filho para encontrar com craques do Paris Saint-Germain durante sua viagem por Paris, na França

Recentemente, Kim Kardashian levou o filho Saint para acompanhar um jogo do time de futebol Paris Saint-Germain. O menino pôde conhecer Kylian Mbappé e acenar para Lionel Messi. Neymar Jr, apesar de não estar presente por conta de uma operação no tornozelo, fez uma surpresa para o filho de Kim e realizou uma vídeo chamada com o filho mais velho da Kardashian.