Kim Kardashian compartilha imagens inéditas de viagem frustrada a Las Vegas

A influenciadora Kim Kardashian relembrou com novas fotos, viagem que deveria ter feito a Las Vegas e acabou não dando certo

Nesta segunda-feira, 21, Kim Kardashian relembrou a viagem frustrada para Las Vegas para celebrar seu aniversário de 42 anos.

Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de fotos em seu jatinho particular que deveria pousar em Las Vegas para que a aniversariante, suas amigas e família pudessem curtir um show.

Porém, devido ao mau tempo, o avião não pôde chegar ao destino e a Kardashian e seus convidados tiveram que retornar para casa.

“Vegas baby.... quase. É tudo sobre a jornada de qualquer forma”, escreveu a estrela do reality-show “The Kardashians” na legenda do carrossel composto por dez fotos.

Em uma das fotos Kim ainda aparecia em uma lanchonete ao lado de sua mãe Kris Jenner (66) e sua irmã Khloé (38), depois da viagem ter dado errado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Término...

De acordo com a revista People, Kendall Jenner (27) teria terminado seu relacionamento de dois anos com o jogador de basquete Devin Booker (26).

Segundo múltiplas fontes, que confirmaram a informação para a revista, o motivo do término do casal seria a agenda extremamente ocupada, tanto da modelo, quanto do astro de basquete norte-americano.