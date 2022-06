Kim Kardashian abre álbum de fotos de férias com Pete Davidson

Kim Kardashian e o namorado, Pete Davidson, curtem férias paradisíacas em Ilha na Polinésia Francesa

Redação Publicado em 17/06/2022, às 13h47

A empresária e socialite Kim Kardashian (41) e o namorado, o humorista Pete Davidson (28), estão curtindo uma viagem romântica em um local tropical!

Na manhã desta sexta-feira, 17, a estrela do The Kardashian resolveu compartilhar alguns cliques da viagem, que está sendo em uma ilha na Polinésia Francesa, no primeiro verão deles como namorados.

Na sequência de registros, eles aparecem praticando stand up, andando de bicicleta e se refrescando em um mar paradisíaco azul.

“Eu não posso dizer se ele está tirando sarro de mim”, escreveu a estrela do clã Kardashian-Jenner em um vídeo dos dois curtindo o mar.

Ainda nas últimas semanas, Kim Kardashian exibiu detalhes do seu avião particular luxuoso avaliado em R$ 719 milhões durante o The Kardashians (Star+). Vale lembrar também que a irmã de Kourtney Kardashian (44) revelou, com sinceridade, um dos motivos que a fez namorar o comediante Pete Davidson (28).

