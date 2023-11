Key Alves abre álbum de fotos da viagem ao México e declara: "Fui feliz"

De volta de uma viagem ao México, a ex-BBB Key Alves abre álbum de fotos da sua viagem e faz linda declaração ao país; confira os cliques!

A jogadora de vôlei e ex-BBB 23 Key Alves aproveitou ao máximo seus dias de folga para visitar o México. E nesta terça-feira, 28, a famosa abriu o álbum de fotos da viagem em suas redes sociais e compartilhou cliques encantadores dos seus dias no país.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial do Instagram, Key apareceu com roupas confortáveis para curtir um dia de compras pela cidade. Ela também aproveitou para visitar diversos pontos turísticos da Cidade do México, onde fez vários registros incríveis para seus seguidores.

Na legenda da publicação, ela se declarou para o país, do qual ela fez um intercâmbio no início do ano ao sair do Big Brother Brasil e integrar o elenco do reality show La Casa de Los Famosos. "Aaah eu fui tão feliz no México esses dias. Aqui tenho amigos de verdade! Aqui fui e sempre sou acolhida, eles me tratam muito bem e carinhosamente. Aqui ninguém me suga, ninguém tem inveja, ninguém te julga, porque aqui não sabem quem sou eu não se importa com fama e status, e sim gostam de estar comigo", disse Key.

Ela ainda aproveitou para anunciar que em breve retornará e ainda deu uma data para visitar o país novamente. "Eu levo um exemplo de amizade que eu fiz no México para vida e aqui, sim, sempre será minha segunda casa. Em janeiro tô de volta!", declarou.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a viagem junto com a atleta. "Mexicana ela", brincou sua irmã Keyt Alves. "Te esperamos aqui Key, te amamos muito", disse um fã mexicano. "Maravilhosa, eu te amo do jeito que você é... Sem precisar mudar NADA", declarou outro admirador. "Lindaaaa demais, amo te ver bem e feliz", escreveu outro.

Confira a publicação:

