Kelly Key curte passeio divertido em Portugal na companhia do filho, Artur: ''De hoje''

Kelly Key exibiu um passeio divertido que fez na companhia do filho caçula, do marido e de alguns amigos

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 18h56

Nesta sexta-feira, 12, Kelly Key (39) decidiu aproveitar o seu dia fazendo um passeio divertido em Portugal, na companhia do filho caçula, Artur. A cantora publicou uma série de fotos onde aparece no Cabo da Roca, um ponto turístico do país.

Nas imagens, além de Artur, seu marido, Mico Freitas (41) e alguns amigos, aparecem curtindo o passeio, que contava com uma bela vista da natureza, com direito a um lindo pôr do sol.

Na legenda, ela apenas escrevei: "De hoje".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos! Que lugar incrível!", escreveu um. "Que lugar e que família linda!", falou otutro. "Lindas fotos!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Kelly Key curtindo um passeio divertido com o filho, Artur:

Kelly Key exibe barriga musculosa durante treino

Recentemente, Kelly Key agitou a web ao exibir o seu corpo musculoso em um vídeo onde aparece treinando na academia. No clipe, ela aparece usando apenas um top e um shorts justo, enquanto ostentava um abdômen trincado.

