Karoline Lima volta ao Brasil e desembarca em São Paulo com a filha Cecília

Após término com Éder Militão, influenciadora Karoline Lima deixa a Espanha e desembarca em São Paulo com a herdeira Cecília

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 10h53 - Atualizado às 11h28

A influenciadora digital Karoline Lima (26) está de volta ao Brasil! Desta vez, com a herdeira fruto do relacionamento com Éder Militão (24) nos braços!

Na manhã desta quinta-feira, 27, a loira desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com a pequena Cecília, de apenas três meses, após dar adeus a Madrid, na Espanha.

Ao lado de familiares, ela chegou em SP com uma grande quantidade de bagagens e posou sorridente para os paparazzi, esbanjando simpatia. Karol apareceu usando look todo preto com a herdeira nos braços, que esbanjou fofura com macacão de pelinho com orelhas de ursinho.

A influenciadora já havia comentado a respeito das burocracias que passou para conseguir retornar ao Brasil com a filha. Na quarta-feira, 26, Karoline postou uma foto em seu perfil no Instagram para anunciar que estava voltando. "BRASIL! Estamos indo!", disse ela.

Confira Karoline Lima de volta ao Brasil com Cecília:

Fotos: Eduardo Martins/Ag News

Karoline Lima mostra passaporte espanhol da filha com Éder Militão

Karoline Lima iniciou a última sexta-feira, 21, com uma novidade muito esperada por ela e seus fãs: o passaporte de Cecília! Nos Stories de seu Instagram, a loira celebrou a emissão do passaporte espanhol da herdeira de apenas 3 meses de vida, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. Ela publicou vídeos em que aparece ao lado de uma amiga, comemorando o recebimento do documento. A influencer já contou que pretende voltar ao Brasil em breve, já que não está mais com o jogador do Real Madrid. "Gente, tenho uma super notícia para dar para vocês! Cecilhota recebeu o passaporte", disse Karol.

Recentemente, vazaram informações de que Éder moveu processo contra Karoline, mencionando a questão da pensão alimentícia para Cecília. Karoline chegou a confirmar o processo e disse que o ex a procurou após a repercussão.

