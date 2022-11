Karoline Lima se prepara para viajar para o Catar e brinca: ‘Reforço da Seleção chegando’

Influenciadora Karoline Lima mostra detalhes de sua viagem para o Catar para acompanhar a Copa do Mundo

A influenciadora Karoline Lima (26) está indo para o Catar! A loira vai acompanhar um pouco da Copa do Mundo 2022, e está mostrando todo seu caminho até o país asiático em suas redes sociais, para seus seguidores.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a ex-mulher do jogador Éder Militão (24), que está no país árabe com a Seleção Brasileira, mostrou detalhes de sua preparação para a longa viagem. “Já estou indo para o aeroporto. Maior chuva em São Paulo”, contou ela.

“Depois de um século de trânsito, finalmente cheguei aqui no aeroporto. Sim, estou indo para o Catar. Eu e um monte de influenciadores. Vai ser muito legal e tenho certeza que vocês vão amar!”, comentou em outro momento.

Karoline Lima no aeroporto indo viajar para o Catar - Créditos: Reprodução / Instagram

Recentemente, ela abriu um álbum de fotos que acabou deixando todos seus seguidores sem ar com sua beleza. Preparada para assistir ao jogo do Brasil, que aconteceu nesta segunda-feira, 28, Karoline apareceu sentada em frente ao espelho, com uma camiseta amarela do Brasil e uma calça preta. Além disso, completou o look com uma bolsa preta, além de uma tanga verde, saindo da calça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)



Affair com Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.