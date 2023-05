Karoline Lima fica revoltada após proposta indecente durante viagem para Miami

Influenciadora digital Karoline Lima revela confrontar homem que a abordou durante viagem

Nesta quarta-feira, 24, a modelo e influenciadora digital Karoline Lima (27) usou suas redes sociais para revelar que recebeu uma proposta para lá de indecente enquanto estava aproveitando seu momento de descanso nas praias de Miami, nos Estados Unidos. A loira contou que foi abordada por um homem que perguntou se ela queria transar, deixando a musa completamente revoltada.

“Eu tô em choque. Não tem quase ninguém na praia, mas o macho sentou do meu lado, olhou para a minha cara e falou 'Wanna fuck?'. Falei 'É o quê?'. Povo em Miami é mais pra frente, viu?! Não é à toa que é um destino procuradíssimo”, começou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram.

A loira aproveitou para dar aquela alfinetada em seu ex-namorado, o jogador de futebol da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Éder Militão, que, quando Karoline estava na reta final da gravidez da filha dos dois, Cecília, o zagueiro estava “nas melhores baladas de Miami”, como disse a modelo na época.

“Não é possível que ele tava falando isso comigo. Perguntou na cara dura. Bicha, respeita a mãe de família”, completou Karoline, que esta viajando pelos Estados Unidos da América ao lado de sua filha, que está com 10 meses.

Festa de mesversário da filha

No último dia 10, Karoline Lima encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. A menina completou 10 meses de vida e para comemorar a data especial, a influenciadora digital preparou uma festa com o tema piscina, já que ela e a herdeira estão aprendendo a nadar.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as duas surgiram usando um maiô rosa. A bebê, inclusive, também usou uma blusa colorida por cima da peça. Em outras fotos, as duas apareceram se divertindo em uma piscina cheia de bolinhas. "CECIDAY10. Às quartas temos natação e a rainha ama, como podemos ver…", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!