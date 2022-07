Karina Bacchi mostra fotos no Monte das Oliveiras em Jerusalém

Apresentadora Karina Bacchi mostrou cliques em Jerusalém com a família e encantou

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 08h17

A apresentadora Karina Bacchi (45) está viajando com a família por Jerusalém, em Israel, e nesta quinta-feira, 28, encantou ao compartilhar novas fotos por lá.

Dessa vez, a loira, que se converteu nos últimos meses para o cristianismo, mostrou como foi um passeio no Monte das Oliveiras com seus pais e o filho, Enrico Bacchi (4).

"Vem Jesus! Está chegando o dia do Senhor (Zc 14,4) "Naquele dia seus pés estarão pisando o monte das Oliveiras, que fica diante de Jerusalém, do lado do nascente."…. (Zc 14,9) "Então, o SENHOR será o rei de toda a terra. Naquele dia o SENHOR será um só e terá um só nome", escreveu o versículo da Bíblia na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros de Karina Bacchi no local especial. "Ah que coisa mais linda", disseram. "Lugar lindo", falaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

Karina Bacchi anuncia fim do casamento

Nos últimos meses, Karina Bacchi anunciou o fim de seu casamento com o ex-jogador Amaury Nunes (39), com quem ficou por quatro anos. Na época, o motivo da separação teria sido a religião que a loira começou a seguir.

A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, mas algumas divergências de pensamentos teria acabado afastando os dois. Amaury Nunes então rebateu os rumores sobre os motivos da separação e disse que é um assunto que só cabe a eles. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, falou o ex-jogador.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!