Karina Bacchi encanta ao combinar look com o filho em Jerusalém

Apresentadora Karina Bacchi encantou ao surgir com Enrico Bacchi em novas fotos de viagem

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 11h11

A apresentadora Karina Bacchi (45) mostrou mais de sua viagem com a família por Jerusalém. Nesta terça-feira, 02, a loira compartilhou fotos ao lado do filho, Enrico Bacchi (4), combinando look e encantou.

Usando peças amarelas e um chapéu na cabeça, a loira e o herdeiro apareceram sorridentes curtindo o dia ensolarado em Israel com a roupa confortável, mas cheia de estilo. Na legenda do post, a famosa aproveitou para compartilhar um pouco de sua crença.

"Eu creio nesse Jesus que faz milagres. Milagres aconteceram aqui no Tanque de Betesda… milagres acontecem aqueles que creem… Bom dia! Com muita fé! (Jo 5,1-9) "Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 2.Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bezata em hebraico. 3.Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. 4. [3b-4] 5.Encontrava-se ali um homem enfermo havia trinta e oito anos. 6.Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: “Queres ficar curado?” 7.O enfermo respondeu: “Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente”. 8.Jesus lhe disse: “Levanta-te, pega a tua maca e anda”. 9.No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar", escreveu os versículos.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros belíssimos da loira com o pequeno. "Que lindos", falaram os fãs. "Amando das fotos", falaram outros.

Nos últimos dias, Karina Bacchi encantou com mais fotos da viagem especial que está fazendo com a família. Na ocasião, ela mostrou como foi o passeio que fizeram pelo Monte das Oliveiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

O fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

Recentemente, Karina Bacchi anunciou o fim de seu relacionamento com o ex-jogador Amaury Nunes (39), com quem ficou casada por quatro anos. Na época, o motivo da separação teria sido a religião que a loira começou a seguir.

A atriz e o empresário se converteram e estavam indo na mesma igreja, contudo algumas divergências de pensamentos teria acabado afastando os dois. Amaury Nunes então rebateu os rumores sobre os motivos da separação e disse que é um assunto que só cabe a eles. “Boa tarde, resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação a mim e à Karina. Muito do que eu vi e li principalmente em relação ao que foi dito sobre a Karina, eu afirmo que não é verdade”, falou o ex-jogador.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!