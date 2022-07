Karina Bacchi divide cliques de sua viagem com o filho, Enrico: "Por mais dias felizes"

Nas redes sociais, Karina Bacchi compartilhou fotos se divertindo com o filho em um parque aquático

Karina Bacchi (45) está aproveitando alguns dias de férias em Fortaleza, no Ceará, na companhia do filho, Enrico (4).

Na tarde desta sexta-feira, 1, a artista dividiu alguns cliques do passeio que fez com o herdeiro em seu perfil no Instagram. Nas imagens, os dois aparecem sorridentes enquanto estão se divertindo em um parque aquático.

Na publicação, Karina celebrou a viagem com o filho. "Por mais dias felizes e sorrisos cheios de amor como esse. Obrigada filho amado! Obrigada Deus! Um final de semana abençoados todos", disse ela na legenda.

Durante a viagem, Bacchi encontrou Ticiane Pinheiro (45) e sua filha, Rafaella Justus (12). Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou fotos do encontro com a amiga de longa data e celebrou o momento com a comadre. "Dia de diversão e de matar as saudades do meu afilhado e da minha amiga", escreveu ela ao mostrar os cliques deles juntos na piscina.

