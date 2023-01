Juliette comenta perrengue em restaurante de Paris: "Fui barrada"

Juliette revelou que, no local, não era permitido entrar com as roupas escolhidas por ela

Juliette (33) usou o seu perfil no Instagram neste último fim de semana para contar um perrengue que viveu ao lado da influenciadora Bianca Andrade (28) em Paris.

De acordo com a cantora, ambasforam barradas na entrada de um restaurante pelas roupas de neve que estavam usando.

Por meio de stories, Juliette contou em clima de bom humor: "Deixa eu contar os babados. Tem coisas engraçadas de ontem. Primeiro, nós fomos do jeito que chegamos, com aquela roupa de homem da neve, para um restaurante bem chique. Aí chegou lá, o segurança olhou para a minha bota e disse: 'Não pode'", começou ela.

"A pobre da Bianca, com um look de milhões. Ela disse: 'Mas eu estou de [marca grifada]', e o segurança falou: 'Mas essa roupa é de neve, não pode aqui no restaurante'. Ainda bem, que bom que ele falou, porque era verdade, o povo estava vestido muito chique. Nós voltamos e nos trocamos, colocamos roupa normal, e fomos para outro lugar, só que estava muito calor. Então voltamos de novo, colocamos uma roupa de piriguete, e fomos para a balada", continuou.

Ela ainda fez uma reclamação. "As pessoas fumam muito, o meu cabelo eu tive que lavar, estava um charuto. Mas foi divertido. O fim da história é que estamos sem roupa. A gente não sabia que vinha para Paris, só estou com peças de neve", disse.

Logo em seguida, a cantora mostrou o café da manhã no quarto, com vista para a Torre Eiffel. "Olha a blogueiragem", brincou Juliette. Mais tarde, ela compartilhou um álbum tomando café com Bianca de toalha na cabeça e óculos escuros.

Antes de Paris, Juliette estava curtindo a neve em Courchevel, uma estação de esqui nos Alpes Franceses.

