Juliette chega na Califórnia para aproveitar o Coachella

Vencedora do BBB 21, Juliette apostou em um look all-black ao aterrisar na Califórnia onde irá curtir o Coachella

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 21h23

Juliette Freire (32) aterrizou na Califórnia para curtir o festival Coachella! Na madrugada deste dia 18, a cantora postou em seu Instagram que já estava em solo americano e pronta para curtir o evento.

Com um look all-black composto por um cropped, uma saia e bota, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 escreveu na legenda: "Demorou, mas chegueiii Coachella".

Nos comentários, os fãs da advogada elogiaram o look e a beleza de Juliette. "Lookinho de milhões", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Olha ela no Coachella, tá linda".

O festival já contou com shows de Anitta (29) e Pabllo Vittar (28), que irão se apresentar mais uma vez neste próximo final de semana.

Além de Juliette, outras ex-BBBs como Camilla De Lucas(27) e Jade Picon (20) marcaram presença no festival dos Estados Unidos.

