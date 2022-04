Juliana Paiva surge deslumbrante se divertindo em parque de Orlando: ''Sempre é um sonho!''

Juliana Paiva exibiu sua tarde divertida durante uma visita a um parque de Orlando

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 19h10

Nesta terça-feira, 5, Juliana Paiva (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma tarde divertida que teve durante uma visita a um dos parques da Disney de Orlando, nos EUA.

A atriz publicou um cliques deslumbrantes onde ela aparece pulando em frente a um castelo, usando um look estiloso e super confortável, combinando com as famosas orelhinhas da Minnie. Em outro registro, a loira ainda aparece se deliciando com um docinho ao lado de um lago.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Sempre é um sonho!" e completou: "Where your dreams come true", que em português significa: "Onde os sonhos se tornam realidade".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que linda!", disse um. "Que princesa linda e feliz!", escreveu outro. "Aproveite esse sonho incrível!", desejou um terceiro.

Confira os cliques de Juliana Paiva curtindo os parques de diversão da Disney em Orlando: