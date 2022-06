Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez trocam declarações na web após curtirem jantar romântico juntos

Jonas Sulzbach mostra jantar romântico ao lado de Mari Gonzalez durante viagem para o Ceará

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 10h30

Mais uma viagem do casal apaixonado! Jonas Sulzbach (36) e Mari Gonzalez (28) estão passando uns dias no Ceará. E, na noite da última segunda-feira, 13, o modelo decidiu mostrar um momento super romântico ao lado da noiva.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de fotos do jantar que os dois fizeram juntinhos no resort em que estão hospedados. A primeira imagem é deles se beijando. A segunda é dela sentada à mesa. A terceira é da mesa com uma linda paisagem ao fundo. E a última é da influenciadora digital.

“Jantar romântico com ela. Te amo”, se derreteu o ex-participante do BBB na legenda da publicação. “Que dias são esses, tô apaixonada em tudo”, babou a gata nos comentários.

Como sempre, os internautas lotaram os pombinhos de elogios. “Todo amor do mundo pra vocês”, desejou uma. “Lindos!”, disse outra. “JoMari é só amor e carinho”, falou um terceiro. “Quanta beleza e romantismo”, apontou mais uma. “Vocês merecem esses momentos lindos”, garantiu um quinto.

Confira os registros do jantar romântico de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez no Ceará: