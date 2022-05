Jonas e Mari Gonzalez trocam beijão em viagem para Caraíva: ''Só alegria''

Planejando casamento, Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez viajam para a Bahia

Alerta de casalzão!

Só para não perder o costume, Jonas Sulzbach (36) e Mari Gonzalez (28) derreteram o coração dos internautas.

Na manhã desta sexta-feira, 13, os dois apareceram trocando um beijo em um registro super romântico em Caraíva.

O clique, feito na frente de um dos lugares mais famosos da vila, foi postado no Instagram pelo modelo e conquistou a web.

“Sorria. Só alegria”, escreveu na legenda do post. Não demorou para que a ex-participante do BBB 20 deixasse um comentário: “Amo conhecer tudo com você!”, disse.

Os fãs lotaram o casal de elogios. “Tô apaixonada nessa foto linda cheia de muito amor”, admitiu uma. “Aproveitem muito, vocês merecem esses momentos especiais”, sugeriu outra. "Lindos e apaixonados", babou uma terceira.

Vale ressaltar que, no primeiro dia do ano, eles ficaram noivos! A gata vem aumentando bastante a expectativa dos seguidores com o casamento.

