Jojo Todynho se refresca em banho de ducha em lua de mel em Jericoacoara: ''Viagem maravilhosa''

No Ceará, a cantora Jojo Todynho surpreendeu a web ao compartilhar fotos refrescantes durante banho de ducha

Redação Publicado em 09/02/2022, às 12h39

A cantora Jojo Todynho (24) está aproveitando a lua de mel em Jericoacoara, no Ceará, com o marido, o oficial do exército Lucas Souza (21).

Após compartilhar as belezas do local, a apresentadora surpreendeu os seguidores na manhã desta quarta-feira, 9, ao postar cliques tomando um banho de ducha de biquíni.

De biquíni laranja, ela foi clicada se refrescando durante uma ducha gelada. "Propostinha. Que viagem maravilhosa!", escreveu ela na legenda da foto postada no Instagram.

Em questão de minutos, o clique somava milhares de comentários dos fãs e admiradores da artista: "Maravilhosa", dispararam. "Aproveita muito", destacaram. "Uma mulher casa e feliz", declarou um terceiro.

Ainda recentemente, a carioca falou sobre a cerimônia de união com o militar Lucas Souza (21), que aconteceu no último sábado, 29, em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de famosos e familiares dos pombinhos.

