Jojo Todynho pega carona de caminhão para economizar

Cantora Jojo Todynho viajou de caminhão para São Paulo e compartilhou jornada

A cantora Jojo Todynho mostrou mais uma vez que é gente como a gente e gosta de economizar. Nesta terça-feira, 23, ela contou estar indo de carona para São Paulo do Rio de Janeiro com um veículo no mínimo inusitado.

Bem-humorada e sentada no passageiro, ela compartilhou a jornada com os milhões de seguidores: "Olha, vou falar para vocês. Pensa numa pessoa que se bota em furada na vida. Vida falou 'vou para São Paulo'. Eu falei: 'Eu também vou, vou amanhã, mas eu queria ir antes para eu fazer meu cabelo'. Aí ele: 'Quer carona?. Aí eu falei: 'Vou'".

"Ele falou: 'mentira, você não vir para São Paulo de caminhão'. 'Vou'. Vim toda paramentada aqui. (risos). Quietinha. Ué, parceria é isso aí. Como é que eu não vou ir de caminhão? Eu, hein. Pegar essa caroninha, economizar esse dinheiro. Vim muito para São Paulo de ônibus, relembrando meu começo. Agora, de caminhão é a primeira vez", contou ela, animada nos stories.

"Viemos de trio: Pedro, Bino e uma pessoa que a gente pegou no meio da estrada", contou, relembrando o programa 'Carga Pesada' da Globo. Toda equipada, ela ainda vestia uma pantufa, tinha um cobertor, uma garrafa e um travesseiro a um look composto por pantufa, além de cobertor, garrafinha de água e um travesseiro.

Novo estágio

A cantora, que cursa direito, contou que conseguiu um novo estágio já no primeiro semestre de curso. "Vou ter que correr lá no Village Mall e comprar aquele look de milhões, porque pasmem: eu vou estagiar com uma das melhores juízas, dra. Tula Mello. Que isso? Eu tô em outro patamar", contou.

"Futura advogada e delegada chefe da DEAM [Delegacia de Atendimento à Mulher], esse é o meu objetivo", comemorou.