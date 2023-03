Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, passeia por Dubai enquanto jogador está preso

Modelo Joana Sanz, mulher do jogador Daniel Alves, preso na Espanha acusado de estupro, viaja pela Ásia

A modelo espanhola Joana Sanz (29), está aproveitando um pouco viajando por Dubai, nesta quarta-feira, 8. Mulher do jogador de futebol Daniel Alves, preso em Barcelona, na Espanha, acusado de estuprar e agredir uma mulher de 23 anos de idade em uma festa no final de 2022, Joana decidiu espairecer pela pressão do momento conturbado de sua vida no país asiático.

Usando um vestido midi branco com franjas, ela complementou o visual incrível com um salto preto e uma pequena bolsa Birkin, da marca de luxo Hermès. “Dubai”, escreveu a modelo espanhola, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na rede social de fotos mais utilizada na internet, Joana já deletou todas as fotos que tinha com Daniel, aumentando o boato de que estaria entrando com o pedido de divórcio do atleta brasileiro. Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs, em português. A defesa do jogador ainda tenta comprovar que a relação com a jovem teria sido consensual, mas a justiça espanhola nega.

Recentemente, a modelo publicou um trecho sobre despedidas do texto 'A Gentle Reminder'. "Você tem que deixar ir porque, no final das contas, se você vai encontrar o ser humano que vai lhe trazer o tipo mais profundo de alegria, se você vai encontrar a pessoa que vai te ajudar experimente o tipo de amor que você sempre mereceu - você deve ter certeza de que está pronto para isso. Você tem que ter certeza de que estará aberto a isso, e você não pode fazer um lar dentro de seu coração para a pessoa que um dia cuidará de você da maneira mais suave se a memória de outra pessoa ainda estiver viva lá", dizia o texto.