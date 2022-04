Jeniffer Nascimento e Jean Amorim surgem fazendo capoeira em foto na praia

Em dia de folga, Jeniffer Nascimento e Jean Amorim curtem momento juntinhos

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 15h44

Nesta sexta-feira, 29, os internautas ficaram impressionados com Jeniffer Nascimento (28) e Jean Amorim (27).

Aproveitando que estão de folga, os dois decidiram ir curtir um dia de praia.

E, no Instagram, cada um deles compartilhou a mesma foto -um tanto quanto inusitada- do momento especial.

No registro, é possível ver que a cantora posou de ponta cabeça e o ator está no ar, no meio de um pulo mortal.

Também dá para reparar, no cantinho da foto, que a cachorrinha do casal, Sol, também estava na areia com os donos.

“Dia de folga pra nós! A gente só vê a arte e quer fazer”, brincaram na legenda da publicação. Eles também colocaram as hashtags “Jenian”, “muita luz pra nós”, “só fortalece”, “capoeira”, “capoeira lifestyle" e “capoeira art”.

Confira o clique de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim fazendo capoeira na praia: