Jade Seba aproveita hotel fazenda de luxo ao lado de Bruno Guedes e filho

De folga, Jade Seba e Bruno Guedes se divertem com Zion em hotel fazenda luxuoso e ganham elogios da web

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 17h02

No último domingo, 20, Jade Seba (29) explodiu o fofurômetro ao compartilhar registros do fim de semana em família num hotel fazenda luxuoso.

A influenciadora, além de exibir looks impecáveis durante sua estadia, também registrou momentos românticos e carinhosos ao lado do marido, Bruno Guedes (28), e do filho, Zion (2).

“Último dia na fazenda”, escreveu a morena na legenda da publicação, mostrando um pouquinho no cenário rodeado pela natureza e vários animais.

Pelos comentários, os fãs ficaram maravilhados. “Linda demais”, disse um. “O neném tá crescido”, afirmou outro sobre o herdeiro. “Que lugar incrível”, declarou mais um.

Recentemente, os papais corujas revelaram para os internautas o sofrimento de encarar o primeiro dia de aula do pequeno.