Jade Picon exibe corpão definido durante passeio por Bangkok: "Perfeição"

A atriz e ex-BBB Jade Picon impressionou os seguidores ao mostrar seu corpão ao usar um look curto

A atriz e ex-BBB Jade Picon, que está curtindo as férias após o fim da novela Travessia, da TV Globo, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 4, para dividir novos cliques de sua viagem por Bangkok, na Tailândia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital chamou a atenção dos seguidores ao surgir passeando pela cidade durante a noite. Ao fazer várias poses, ela exibiu seu corpão definido ao usar um top preto, shorts e camisa estampados, além de uma sandália estilosa de salto.

"Noite em Bangkok. Estão gostando de acompanhar?", disse a famosa na legenda da publicação, ganhando elogios dos internautas. "Deusa", escreveu uma seguidora. "Perfeição", falou outra. "Meu Jesus amado, que mulher", afirmou uma fã. "Linda. Aproveite muito", comentou mais uma.

Nesta última segunda-feira, 3, Jade compartilhou cliques de um de seus passeios pela Tailândia, e divertiu os seguidores ao gravar um clipe no automóvel pequeno, clássico das grandes cidades da Ásia, com uma iluminação de led colorida e uma música animada. "Minha primeira vez andando de tuktuk", escreveu.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade usa véu ao visitar templo budista

Recentemente, Jade Picon decidiu dar mais detalhes de sua viagem pela Tailândia! Em suas redes sociais, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23 posou para as fotos tiradas por Matias Ternes enquanto visitava um templo budista no país asiático, exibindo as vestes típicas do local.

"Marcando a minha pegada pelo mundo. Realizada de estar aqui, grata por onde meu trabalho me possibilita chegar, encantada pela cultura, feliz com tudo… é assim que eu estou", disse ela, que posou em frente ao templo budista Wat Hua Lamphong, que se encontra no distrito de Bang Rak, em Bangkok.

Os templos budistas exigem vestimentas com cobertura nos ombros e joelhos, proibindo roupas justas, decotadas ou transparentes. Então, com um vestido preto, a atriz completou o look com um véu que cobre sua cabeça e seus ombros.