Jade Picon exibe barriga tanquinho em fotos de viagem pela Croácia

Atriz e influenciadora digital Jade Picon deixa seguidores babando com corpão absurdo durante viagem pela Europa

Nesta quarta-feira,14, a atriz e influenciadora digital Jade Picon usou suas redes sociais para deixar os internautas babando! Com a barriga extremamente trincada, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 compartilhou alguns cliques de sua viagem pela Croácia, na Europa.

“Dia 4”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Jade aparece usando um conjunto colorido feito de crochê, com cores rosa, verde, laranja, roxo e muito mais.

A musa ainda completou o look com uma sandália bege, deixando exposto suas unhas feitas, com um esmalte branco, um par de óculos de sol preto e uma bolsa branca e dourada. Jade ainda deixou as alças da calcinha de fora, deixando suas curvas ainda mais acentuadas em sua cintura para lá de finíssima.

Fazendo diversas poses e sensualizando para as lentes da câmera, a ex-participante do Big Brother Brasil arrancou uma enxurrada de elogios de seus mais de milhões de seguidores, mostrando como está curtindo sua viagem por Hvar, na Croácia.

“Ela foi para a Croácia e a Croácia ganhou da Holanda”, brincou um internauta, sobre a partida que aconteceu entre os dois países. “Faz teu nome”, exaltou um outro usuário. “Coisa mais linda”, elogiou um terceiro seguidor. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, usados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Jade Picon é uma influenciadora digital, empresária e modelo de 21 anos de idade, que ficou conhecida por ser irmã do empresário Leo Picon e por gravar vídeos no YouTube. Alcançou mais fama quando participou do Big Brother Brasil 22, onde travou um embate com o cantor Arthur Aguiar. Recentemente ela esteve presente no elenco da novela das nove da TV Globo, Travessia.

Jade revela como lida com as críticas

Recentemente, a atriz Jade Picon virou piada nas redes sociais ao contar que cozinhava “salada” em uma entrevista no Altas Horas. A ex-BBB, então, abriu o coração e contou como lida com a repercussão negativa, durante sua participação no programa matinal da Globo, o Encontro.

Além de se tornar um ‘meme’, a artista também lembrou que sofreu muitas críticas quando entrou para o elenco da última novela das nove da emissora, Travessia: "Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é um processo. Tenho uma base muito forte, minha família e as pessoas que trabalham comigo. E, claro, terapia. Faço desde os 14 anos, muitas noites já fui dormir chorando", contou ela, explicando que hoje em dia sabe diferenciar que alguns comentários são importantes para melhorar em seu trabalho.