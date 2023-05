Jade Picon exibe abdômen trincadíssimo ao viajar para São Paulo

Com fim de Travessia, a atriz Jade Picon viaja para São Paulo com look deixando barriga negativa e trincada de fora

Nesta terça-feira, 9, a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) decidiu compartilhar o look escolhido para sua viagem para a cidade de São Paulo e chocou os internautas com sua barriga com abdômen extremamente trincado. Com o fim da novela Travessia, onde viveu Chiara, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 volta para a capital paulista.

“Vamos São Paulo, vamos que vocês me chamam e eu vou. Para trabalhar, é claro, né?”, escreveu a atriz, na publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Para a viagem, a influenciadora digital apostou em um conjunto de calça e moletom rosa, combinando tudo com um cropped que deixou sua forma física invejável à mostra, valorizando a barriga mais que definida.

Jade ainda aproveitou para explicar que escolheu o conjunto por conta de sua cor rosa, mas também por serem roupas bastante confortáveis. A atriz foi muito elogiada por conta de sua atuação na reta final da novela das nove da TV Globo.

Jade já está em solo paulista, ela disse que hoje iria ser um dia especial, o que vocês acham que vem por aí? 🤔



📱| Jade via Instagram Stories. pic.twitter.com/cFK4oHr3Xc — Central Jade Picon🌪 (@cfjadepiconn) May 9, 2023

Cena de Jade Picon e Grazi Massafera é elogiada

No último capítulo da novela Travessia, Jade Picon e Grazi Massafera contracenaram e o público elogiou o desempenho delas. A cena foi sobre o encontro virtual de Chiara e Débora. A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebraram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhante. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionam em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi. Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.