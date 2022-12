Jade Picon esbanja estilo ao compartilhar últimas fotos de viagem ao Catar

A influenciadora Jade Picon se despediu em grande estilo de sua viagem ao Catar compartilhando uma série de fotos em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 1, Jade Picon (21) começou a sua despedida da viagem ao Catar. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de fotos na cidade sede da Copa do Mundo de 2022.

A atriz da novela “Travessia” surgiu esbanjando beleza e estilo com um look all-black composto por uma blusa transparente e uma calça de couro. Jade ainda completou seu visual com uma longa bota cinza.

“Minha última noite em Doha”, anunciou a intérprete da personagem Chiara na legenda da publicação com três fotos.

Os fãs a participante do BBB 22 adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Gente, que perfeição é essa?”, escreveu uma seguidora. E outra fã ainda elogiou: “Você brilhou nessa viagem, como sempre né”.

Look de viagem!

Antes de ir embora, Jade esbanjou mais estilo em sua viagem ao Catar e compartilhou mais fotos do seu look.

A morena apareceu usando uma regata preta coladinha no corpo, completando o look com um shorts da mesma cor, realçando suas curvas.