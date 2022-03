Ivete Sangalo se diverte na neve na companhia do filho, Marcelo: ''Meu parça''

Relembrando viagem, Ivete Sangalo publica vídeo se divertindo com o filho mais velho, Marcelo

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 12h29

Ivete Sangalo (49) aproveitou alguns dias do fim do inverno nos Estados Unidos na companhia do filho, Marcelo (13).

A cantora e o herdeiro mais velho se divertiram na neve, esquiando e curtindo um momento mãe e filho.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou um vídeo encantador enquanto fazia uma guerra de bola de nevem com o jovem.

"Meu parça", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os fãs da família logo comentaram. "Amor é sinônimo de parceria!", "A parceria mais linda!", "O amor mais puro e verdadeiro, amor de mãe", "Os gêmeos", disseram.

CONFIRA A CENA DIVERTIDA ENTRE IVETE SANGALO E MARCELO