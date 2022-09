Isis Valverde publica sequência de fotos na França e impressiona: ''Linda de todo jeito''

A atriz Isis Valverde arrancou elogios dos seguidores ao postar sequência de fotos deslumbrantes na França

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h59

Isis Valverde (35) abriu um álbum de fotos da sua viagem para a França e arrancou elogios dos seguidores ao exibir beleza e corpaço.

A atriz compartilhou looks do dia, momentos de descanso, prova de roupas de grife e vistas. "Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que tristes os caminhos, se não fora. A presença distante das estrelas!", escreveu ela na legenda.

No primeiro registro, a artista posou com um vestidinho curto e toalha na cabeça; em outro, ela deixou o corpaço à mostra com um biquíni fininho na sauna; em um terceiro, ela abaixa a saia em frente ao espelho.

"Sem comentários para tanta beleza", disparou uma internauta; "Um espetáculo", comentou outra; "Simplesmente perfeita", disse uma terceira; "Lindíssima", declarou mais uma.

ISIS VALVERDE EXIBE BELEZA EM VESTIDO CURTO

Isis Valverde compartilhou em seu Instagram mais um vídeo em sua viagem para a Itália. A atriz apareceu esbanjando beleza em um vestido curto azul escuro com estampa de flores. A peça era recordada perto da barrida da artista e deixava os ombros de fora. No clipe, Isis fazia um passeio por uma cidade italiana em um luxuoso carro conversível azul. A mãe de Rael ainda apareceu sorridente durante a viagem.

