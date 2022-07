Isis Valverde chama a atenção ao publicar fotos na Itália

A atriz Isis Valverde esbanja beleza em fotos na praia durante a sua viagem de férias para a Itália

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 12h05

Isis Valverde (35) decidiu compartilhar mais registros da sua viagem de férias pela Itália. A atriz abriu um álbum de fotos na redes e chamou a atenção dos seguidores.

Exibindo looks, paisagens e passeios, a artista arrancou elogios ao mostrar o corpaço durante saída de bar pelas águas cristalinas do local.

Com biquíni preto, a musa ostentou as curvas fazendo pose para a câmera.

"Linda de viver", disparou uma internauta; "Belíssima", disse outro; "A mulher não cansa de ser linda, valha me Cristo", brincou uma terceira; "Nem a beleza da Itália SUPERA a SUA", comentou mais uma.

Recentemente, Isis Valverde mostrou que fez topless durante um passeio de stand up paddle.

ISIS VALVERDE BRILHA NA PREMIAÇÃO AFI LIFE ACHIEVEMENT AWARDS

A atriz Isis Valverde atraiu todos os olhares ao marcar presença na 48º edição do AFI Life Achievement Awards, noite de gala do American FilmInstitute, em Los Angeles, nesta quinta-feira, 9. A musa apareceu na noite de gala com um vestido preto nada básico e com decote deslumbrante da grife Saint Laurent.

