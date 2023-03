Isis Valverde abre álbum de viagem com Marcus Buaiz, mas esconde romance

Isis Valverde deixou Marcus Buaiz de fora dos registros da viagem

Isis Valverde (36) abriu o álbum de sua viagem à Paris, na França, com uma publicação em seu Instagram nesta terça-feira. 07. A atriz estava na cidade luz acompanhada do affair, Marcus Buaiz (43), com quem assumiu um romance recentemente. Mas parece que ela pretende manter o mistério, já que não publicou nenhum registro ao lado do empresário.

Na publicação, Isis compartilhou vários cliques descontraídos curtindo a cidade: "Fazendo a Emily in Paris”, legendou o álbum com uma referência a uma série da Netflix. Entre as fotos, a atriz exibiu a barriga chapada com uma calça de cintura baixa, fez carão em uma selfie e registrou alguns momentos passeando ao lado de amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Nos comentários, os fãs de Isis deixaram elogios e pediram para ver alguns registros do novo romance: “Cadê a foto com o novo amor? Nós também gostamos de novidades assim”, disse um seguidor. "Cadê o Marcus?”, perguntou uma admiradora. “Linda como sempre”, outro exaltou a beleza da atriz. “Nossa diva brasileira”, disse mais um.

Após serem pegos no flagra, Isis Valverde e Marcus Buaiz assumem romance

Isis Valverde e Marcus Buaiz decidiram abrir o jogo e assumiram o romance depois de serem pegos no flagra juntos em Paris, na França. Segundo informações do jornal 'Extra', as famílias já sabem sobre o casal, mas os filhos de ambos ainda não foram contemplados com a novidade.

Ainda conforme o jornal, esse teria sido o motivo pelo qual os dois não tornaram a relação pública. O empresário queria conversar com os herdeiros José Marcus e João Francisco, frutos da antiga relação com Wanessa Camargo (39), assim que retornasse ao Brasil, assim como a atriz gostaria de ter falado com Rael, do antigo casamento com o modelo André Rezende. Mas a notícia acabou vazando antes da oportunidade.