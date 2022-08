Isabella Fiorentino abre álbum de fotos do final de semana: "Momentos"

Modelo Isabella Fiorentino abre álbum de fotos do final de semana e encanta a web com os registros

Redação Publicado em 15/08/2022, às 12h21

No último domingo, 14 a modelo Isabella Fiorentino (45) aproveitou suas redes sociais para compartilhar uma série de fotos. Ao lado da família, Isabella curtiu os dias de descanso no interior de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Isabella Fiorentino compartilhou uma sequência de fotos mostrando o seu final de semana.

Ao lado do marido e da família, a modelo mostrou o pôr do sol no interior de São Paulo: "Momentos do meu fim de semana", escreveu na legenda da publicação.

Veja a postagem de Isabella Fiorentino:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Isabella Fiorentino faz rara aparição com o marido

Recentemente, Isabella Fiorentino apareceu sorridente ao posar ao lado do marido, o empresário Stefano Hawilla, durante a comemoração do aniversário dela na Itália. Isabella e Stefano levam um casamento longe dos holofotes. Os dois estão juntos há 17 anos e são pais dos trigêmeos Lorenzo, Bernardo e Nicholas.

