Ingrid Guimarães publica vídeo de mais uma viagem por Nova York: ''Um caso de amor desde os 15 anos''

Ingrid Guimarães falou com carinho de sua última viagem por Nova York, lembrando inúmeros momentos que viveu na cidade

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 15h37

Nesta quinta-feira, 2, Ingrid Guimarães (49) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi sua última viagem para Nova York.

A atriz publicou um vídeo, onde ela aparece curtindo a cidade americana de diferentes formas e com diferentes companhias, sempre se divertindo muito e visitando ponto turístico.

Na legenda, ela agradeceu por mais uma passagem por Nova York, lembrando momentos especiais que viveu por lá em diferentes viagens.

"NY: um caso de amor desde os 15 anos quando ganhei de presente ficar 1 mês aqui. Depois morei 3 meses aqui, filmei de Pernas pro Ar, gravei 4 temporadas de Além da Conta no GNT, trouxe minha filha pequena, tenho as melhores histórias com Paulo Gustavo. Tudo aqui! NY sempre me entende.", escreveu ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que delícia!", disse um. "Que sonho!", falou outro. "Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Ingrid Guimarães curtindo Nova York e agradecendo a cidade: