Ingrid Guimarães aproveita o pôr do sol em Noronha e surpreende com a paisagem:

Curtindo as férias em Noronha, a atriz Ingrid Guimarães aproveitou o pôr do sol em paisagem paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h21

Curtindo as férias da melhor forma, Ingrid Guimarães (49) aproveitou o pôr do sol em Fernando de Noronha nesta quarta-feira, 26 e surpreendeu os seguidores com a paisagem paradisíaca.

Em seu perfil no Instagram, Ingrid compartilhou uma foto saudando o sol em frente à paisagem impressionante do arquipélago.

"Saudação ao Sol", escreveu na legenda da foto.

E claro, fãs da atriz marcaram presença nos comentários da foto e babaram com os registros da paisagem: "Que lugar lindo", escreveu um seguidor. "Que foto maravilhosa", comentou outro. " Sonho em conhecer esse lugar", contou terceiro.

A atriz chegou a Fernando de Noronha na última terça-feira, 25 ao lado da amiga que está no ar em Quanto mais Vida, Melhor!Giovanna Antonelli (45) e surpreendeu a web com um registro especial na praia.

