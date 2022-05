Hariany Almeida compartilha fotos em Nova York: "Amo esse lugar"

Hariany surgiu belíssima em cliques em Nova York e surpreendeu seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 09h24

No último domingo, 29, a ex-BBB Hariany Almeida (24) usou as redes sociais para compartilhar cliques em Nova York, Estados Unidos.

Curtindo uma viagem especial para os Estados Unidos, Hariany apareceu na Times Square e foi clicada esbanjando beleza.

Em seu perfil no Instagram, Hariany compartilhou os cliques no lugar, para o dia de turista, Hariany apostou em um look confortável com calça e top bege.

Na legenda do post, Hariany aproveitou para declarar seu amor por Nova York: "Meu domingo... amo esse lugar!", escreveu.

E não demorou para os fãs da ex-BBB marcarem presença nos comentários do post: "Linda demais", comentou um. "Fotos de milhões", disse outro. "Gata!", destacou o terceiro.

Veja os cliques de Hariany: