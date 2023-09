Guilhermina Guinle surge em clique raro com a filha durante viagem

Discreta, a atriz Guilhermina Guinle encantou os seguidores ao mostrar fotos de sua viagem com a filha

Guilhermina Guinle encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo alguns dias de descanso no Maranhão ao lado da filha, Minna, de 10 anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece sorridente ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com o advogado Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli, enquanto passeiam pelos Lençóis Maranhenses. "Cada momento na sua vida é ÚNICO...", escreveu a artista ao dividir os registros.

Em outra publicação, Guilhermina mostrou a filha dando estrelinha na areia, e se derreteu: "Minha Minna vamos estar juntas pra sempre! Te amo profundamente minha Pirulita! 'Eu sempre estarei com você….'", declarou a atriz.

Os seguidores encheram as publicações de elogios. "Que lindas", disse uma seguidora. "Sua mini cópia", afirmou outra. "Duas lindas. Aproveitem bastante", falou uma fã. "Muita linda e feliz essa pequena", comentou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Guilhermina está longe das telinhas desde o fim da novela Salve-se Quem Puder, da TV Globo, que chegou ao fim em julho de 2021. No folhetim de Daniel Ortiz, a atriz interpretava a personagem Dominique, tia de Renzo (Rafael Cardoso), uma renomada advogada e integrante de uma facção criminosa que protegia os interesses de empresários e políticos corruptos.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERMINA GUINLE (@guilhermina)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUILHERMINA GUINLE (@guilhermina)

Looks combinando

No mês passado, Guilhermina Guinle foi fotografada com a filha, Minna, fruto do casamento com Leonardo Antonelli, na chegada ao Circo da Turma da Mônica, no Rio de Janeiro. Discreta com a vida pessoal, a atriz e a herdeira decidiram ir ao evento com looks iguais: usando vestidos longos com a mesma estampa de coração e mostraram o quanto são parecidas fisicamente. Veja as fotos!