Grazi Massafera dá adeus às férias e desembarca sozinha no Rio de Janeiro

Após curtir a Bahia acompanhada do suposto affair, Grazi Massafera desembarcou sozinha no Rio de Janeiro

Grazi Massafera (40) desembarcou durante a madrugada de segunda-feira, 06, no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. A loira passou a última semana curtindo os encantos da Chapada da Diamantina na Bahia, se aventurando em grutas e cachoeiras. Os rumores dizendo que a atriz estava supostamente acompanhada do modelo Marlon Teixeira (31), que seria seu novo affair, e deixou os fãs surpresos ao voltar para casa desacompanhada.

Na ocasião, Grazi surgiu sozinha, esbanjando estilo com look monocromático composto por um conjunto de calça e cropped nude, além de uma camisa off white. A atriz elegeu um tênis branco e uma bolsa preta para acompanhar as peças. A loira ainda apostou em um rabo de cavalo baixo e usou máscara de proteção enquanto andava no aeroporto.

Grazi Massafera desembarca no Rio de Janeiro - Foto: Adão/ AgNews

Embora não tenham esclarecido os boatos de romance, Grazi e Marlon, que também já se relacionou com Bruna Marquezine (27), compartilharam registros dos mesmos passeios durante a viagem. O modelo também fez questão de deixar alguns comentários nas fotos publicadas pela loira: “Oo Rita”, escreveu o moreno em uma selfie da atriz, fazendo referência à música de Tierry, com alguns emojis ‘babando’, o que aumentou os boatos de um romance.

De biquíni, Grazi Massafera choca com bumbum empinado

Grazi Massafera ostentou o corpão em um clique de biquíni durante as suas férias na Bahia. No clique, publicado em seu Instagram no último domingo, 05, a loira surgiu com um modelo fio-dental azul e colocou a flexibilidade para jogo ao arquear as costas e exibir o bumbum empinado.

A ex-BBB ainda compartilhou um vídeo dançando na mesma pose e fez questão de mostrar a boa forma ao mexer apenas um lado do glúteo: “Lua cheia em leão”, brincou a loira, fazendo referência a boa autoestima. Nos comentários, os fãs da atriz foram à loucura: "Eita atrás de eita", exclamaram perplexos. "Quem viu o dancinha do glúteo no final", observou outro seguidor.