Grávida, Viih Tube e Eliezer nadam com tubarões em viagem por Fernando de Noronha

Casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer comemoram aniversário do ex-brother enquanto esperam primeira filha

Nesta segunda-feira, 23, o ex-brother Eliezer (33) está completando 33 anos! E a sua amada, a youtuber Viih Tube (22) decidiu se arriscar para celebrar essa data tão especial para o papai de sua futura filha, Lua. O casal nadou com tubarões durante a viagem que fazem por Fernando de Noronha.

“Tudo pelo aniversário dele”, escreveu a famosa, que compartilhou o registro feito em seu perfil oficial no Instagram. “Vimos quatro tartarugas acasalando”, completou a influenciadora, que espera sua primeira filha.

No vídeo que a youtuber compartilhou, ela e Eliezer aparecem mergulhando nas lindas águas do arquipélago nordestino, enquanto tubarões o cercam e nadam junto com eles. Depois, outra gravação mostra o casal com a cabeça submersa para ver os animais mais de perto.

Viih Tube e Eliezer nadam com tubarões - Créditos: Reprodução / Instagram



Grávida, Viih Tube celebra aniversário de Eliezer: ''Não acreditava muito em alma gêmea''

Para comemorar o aniversário do amado, Viih Tube publicou uma linda homenagem para Eliezer. "O ritmo rola fácil, parece que foi ensaiado. Eu não acreditava muito em alma gêmea, mas você com certeza é a minha. Eu admiro tanto você, tenho tanto orgulho. Sinto que dividimos os mesmos pensamentos, que estamos sempre conectados, que eu vibro na sua energia e você na minha. Sinto que posso ser eu mesma em todas minhas versões com você", iniciou Viih em seu perfil no Instagram ao comemorar os 33 anos de Eli.

"Você é a minha pessoa, sou tão grata por ter te conhecido, queria que todo mundo te conhecesse como eu conheço, não teria uma pessoa que não ficaria encantada. Você é meu parceiro de vida e meu melhor amigo, que me dá os melhores conselhos e o melhor carinho. E agora nós somos 5, eu, você, lilo, stitch e nossa pequena Lua. E o sentimento que tenho é de leveza, de amor, de paz ao seu lado. Você é um cara tão bom, tão justo, tão humano. Deus escolheu a pessoa certa para ser o pai da minha filha! Tenho certeza que a Lua será muito sortuda por ter você como pai! Feliz aniversário meu amor, eu te amo daqui até a lua. Que esse seu novo ciclo seja cheio de saúde, nossa família, experiências novas, muitas risadas e amor", disse ainda na legenda da postagem.