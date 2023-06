Grávida, Bruna Biancardi renova bronzeado no sol grego e deixa tatuagem à mostra

Influenciadora e modelo Bruna Biancardi aproveita folga na Grécia enquanto espera o filho de Neymar Jr.

Na manhã deste sábado, 3, a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar que está aproveitando ao máximo sua passagem por Mykonos, na Grécia. A futura mamãe de seu primeiro filho com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., apareceu renovando o bronzeado em sóis gregos, deixando suas tatuagens à mostra.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a gravidinha aparece usando um biquíni rosa, com alguns detalhes em laranja, completando seu look para pegar um sol com um chapéu, para se proteger.

Viajando acompanhada de sua amiga, Bianca Coimbra, a futura mamãe deixou expostas três de suas tatuagens. Uma, em sua costela, que se trata do desenho de uma pena. Enquanto a outra, a palavra ‘Love’ tatuada em seu pulso. Já a última, sem muitos detalhes, se localiza no seu antebraço.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Bruna Biancardi - Créditos: Reprodução / Instagram



Tá enorme! Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posa de top e exibe barriguinha grande

Recentemente, na última sexta-feira, 2, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar uma foto inédita de sua barriguinha. Esperando seu primeiro filho, a influenciadora mostrou que está cada vez mais evidente os efeitos da sua gestação em seu corpo. Feliz da vida, a noiva de Neymar posou de top na frente do espelho dentro de um elevador. Sempre belíssima, ela está radiante durante a gravidez. Segundo boatos, o casal prepara um chá-revelação luxuoso que deve acontecer em um resort.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!