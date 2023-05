Grávida, Bruna Biancardi passeia por Nice, na França: ‘Conhecendo’

Influenciadora Bruna Biancardi aproveita folga para passear por cidade francesa em clima nublado

Nesta sexta-feira, 19, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (29) usou suas redes sociais para mostrar que está curtindo seus dias de folga passeando pela França, país onde o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira e pai de seu futuro filho, Neymar Jr. (31), mora.

A futura mamãe curtiu o dia passeando pela cidade de Nice, cidade litorânea do país europeu, com um vestido azul. Bruna Biancardi posou em um cenário em frente ao mar, com a mão na barriguinha de grávida, porém, em um clima quase que chuvoso em um dia nublado na França.

“Conhecendo um pouquinho de Nice, que mesmo nublada, me encantou”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de quatro milhões e meio de seguidores.

“Linda demais! Esse lugar é um sonho”, escreveu uma internauta. “Como pode ser possível você transmitir uma luz tão linda”, exaltou uma outra pessoa. “Cada dia você está mais linda, princesa!”, elogiou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Bruna Biancardi.

Veja a publicação da influenciadora digital Bruna Biancardi mostrando seu passeio por Nice, na França:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Bruna Biancardi exibe barriguinha de primeiro filho

Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para mostrar sua barriguinha de grávida. Usando um biquíni, a modelo compartilhou nos stories de seu perfil oficial no Instagram dois cliques feitos através de uma câmera polaroid, nas quais aparece posando segurando a barriguinha de grávida, enquanto em outro, aparece sentada no sofá ao lado de seus dois cachorros. Ela completou o story com um emoji de coração rosa com estrelas.

Alguns usuários elogiaram demais a beleza da futura mamãe. “Stroy da Bruna! Ela está tão linda!”, exaltou uma página fã clube do casal formado pela modelo e pelo jogador de futebol. Muitos celebraram a notícia e estão adorando a gravidez da influenciadora digital.