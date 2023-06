Grávida, Bruna Biancardi aproveita viagem pela Grécia: ‘Deusa grega’

Influenciadora e modelo Bruna Biancardi aproveita momento de paz à beira da piscina durante viagem por Mykonos

Na manhã deste sábado, 3, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, que está grávida do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., decidiu mostrar que começou o dia da melhor forma possível! Curtindo uma viagem para Mykonos, na Grécia, a futura mamãe aproveitou um café da manhã à beira da piscina.

“Bom dia, Mykonos”, escreveu a influenciadora digital, em grego, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Bruna aparece sentada à beira da piscina, mostrando a tigela cheia de frutas que irá comer durante o café da manhã, como morangos e mais.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para o momento incrível vivido pela futura mamãe, principalmente com mensagens em grego, entrando na brincadeira. “Bom dia, espero que você se divirta na Grécia!!”, disse uma fã, em grego. “Você é a mais bonita”, disse outra, também na língua local. “Viva tudo que você tem direito”, desejou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas, corações de todos os tipos de cores possíveis, foguinhos, entre muitos outros, enviados para exaltar ainda mais Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Tá enorme! Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posa de top e exibe barriguinha

Recentemente, na última sexta-feira, 2, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar uma foto inédita de sua barriguinha. Esperando seu primeiro filho, a influenciadora mostrou que está cada vez mais evidente os efeitos da sua gestação em seu corpo. Feliz da vida, a noiva de Neymar posou de top na frente do espelho dentro de um elevador. Sempre belíssima, ela está radiante durante a gravidez. Segundo boatos, o casal prepara um chá-revelação luxuoso que deve acontecer em um resort.