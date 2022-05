Gizelly Bicalho faz passeio de balão durante viagem para a Turquia

Gizelly, do BBB 20, compartilha registros de seu primeiro passeio de balão

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 16h38

Gizelly Bicalho (30) viajando pelo Oriente Médio.

No dia 26 de abril, ela desembarcou em Dubai e, desde o último dia 02, a ex-participante do BBB 20 está na Turquia.

E, parece que está se divertindo muito!

Inclusive, nesta quarta-feira, 04, ao visitar Capadócia, a advogada realizou seu primeiro passeio de balão.

É claro que, após viver o momento emocionante, ela usou seu Instagram para publicar algumas fotos e vídeos. Nos registros, é possível ver a musa usando um look all white e fazendo poses arrasadoras no ar.

“Eu andei de balão! Eu não tive medo, você teria medo?”, questionou na legenda da publicação.

“O Clone 2 tá com tudo, hein”, brincou um seguidor nos comentários. “Arrasou demais”, elogiou outra. “Que corajosa essa mulher”, apontou mais uma.

Vale ressaltar que ela não está sozinha na viagem. Flay (27), da mesma edição do BBB que a amiga, está ao seu lado.

Confira os registros de Gizelly Bicalho fazendo passeio de balão na Turquia: