Gisele Bündchen encanta ao abrir álbum de fotos no interior de Minas Gerais: ''Simplicidade''

Top model Gisele Bündchen aproveita dias de descanso com a família em Ibitipoca, no interior de Minas Gerais, e posta lindas fotos

A modelo Gisele Bündchen está curtindo dias de descanso no Brasil e usou suas redes sociais no domingo, 06, para compartilhar registros encantadores de uma viagem ao interior de Minas Gerais.

Aproveitando dias em família em Conceição de Ibitipoca, a loira abriu um álbum de fotos no local, exibindo alguns momentos durante o passeio. Nos clique, ela aparece em um balanço apreciando a vista do alto da montanha, meditando em meio à natureza em uma cachoeira, em uma fogueira ao anoitecer, acariciando um cavalo e mostrando refeições.

"Que lugar mágico! Estou recarregada e inspirada! Muito obrigada", disse Gisele ao legendar a publicação em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza e simplicidade da modelo. "Lugar mágico! Divirta-se", disse Angélica. "Nossa! Que lugar mágico. Amo MG", declarou Ana Furtado. "Simplicidade, no fim, é a única coisa que importa. Todo o resto é pura bobagem e vaidade. Parabéns Gisele", "Olha ela na nossa Minas Gerais!", "Deixando inspirações por onde passa", "Minas com a maior do Brasil", disseram.

Gisele Bündchen posa com uma das cinco irmãs

A top model Gisele Bündchen usou as redes sociais recentemente para celebrar o aniversário de uma de suas irmãs. Raquel Bündchen completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da irmã, que postou um clique raríssimo das duas nos stories de seu Instagram e declarou seu amor.

"Viva a Raque! Feliz aniversário, mana! Sou eternamente grata por sempre cuidares tão bem de mim e de todas nós. Te desejo o mundo! Que todos os seus sonhos se realizem. Muita saúde, muito amor, muita paz e muitas alegrias na tua vida sempre. Te amo", disse a loira na legenda da postagem.

Além de Raquel, Gisele é irmã gêmea de Patrícia. No dia 20 de julho, as duas completaram 43 anos de idade. Ela também é irmã de Graziela, Rafaela e Gabriela. Todas são filhas de Valdir Bündchen e Vânia Monnenmacher, que são descendentes de alemães.