Gisele Bündchen abre álbum de férias em família no Brasil: ''Bom voltar pra casa''

Modelo Gisele Bündchen encantou com cliques raros curtindo o Rio Grande do Sul com sua família

A modelo Gisele Bündchen (42) encantou os internautas ao abrir sua intimidade e mostrar um resumo do que tem sido seus dias no Brasil com a família. Nesta terça-feira, 27, a loira publicou cliques curtindo a natureza do Rio Grande do Sul com seus parentes e chamou a atenção.

Isso porque, a famosa compartilhou um registro raro com os pais e um pouco do que tem feito com os filhos, Benjamin (13) e Vivian (9), nas terras brasileiras.

"É o meu Rio Grande do Sul Céu, Sol, Sul, terra e cor Onde tudo o que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar pra casa. Always so good to be back home", falou ela sobre o sentimento bom de retornar a sua terra natal.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram a beleza da modelo e dos cliques. "Que linda", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, Gisele Bündchen foi flagrada ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com os filhos. Vale lembrar que ela está recém-separada do jogador de futebol americano Tom Brady (45). Os dois anunciaram o divórcio em novembro deste ano após meses de rumores sobre o término.

Logo ao chegar ao país, a top model foi para Santa Catarina e exibiu alguns registros do que fez por lá com os herdeiros.

Gisele Bündchen se muda para casa milionária após divórcio com Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen já está de endereço novo após a separação do ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem teve dois filhos, os pequenos Benjamin e Vivian.

O imóvel, com apenas 140 m², é considerado uma residência de médio padrão nos Estados Unidos. O local custou o equivalente a R$ 7 milhões e fica na região de Surfside, em Miami, no estado da Flórida. As informações são do jornal Extra.

A residência, menor que a mansão onde ela vivia ao lado do ex-esposo, conta com três banheiros, três quartos, sala de jantar, cozinha e área externa cercada pela natureza, com grama, árvores, além de mesa coberta, para os momentos de lazer.

