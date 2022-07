Giovanna Lancellotti surge em foto ao lado do namorado, Gabriel e dos amigos Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Atriz Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para compartilhar fotos ao lado do casal de amigos

Redação Publicado em 08/07/2022, às 09h58

De viagem em Ibiza, na Espanha Giovanna Lancellotti (29) compartilhou mais fotos ao lado do amado, Gabriel, e do casal de amigos, Agatha Moreira (30) e Rodrigo Simas (30).

Em seu perfil no Instagram, Gi compartilhou duas fotos encantadoras do grupo no pôr do sol de Ibiza, e claro, encantou a web.

Nas fotos, Giovanna surgiu coladinha ao lado do namorado, da mesma forma que Agatha Moreira e Rodrigo Simas, que esbanjaram amor nos cliques.

Na legenda do post, Gi aproveitou para brincar, fazendo referência à série The O.C: "Poderia ser uma nova temporada de The O.C. Mas são nossas férias mesmo", escreveu.

Aindano início da semana, a cantora Ludmilla (27), que também está em Ibiza, na Espanha apareceu ao lado do grupão e compartilhou o encontro nas redes sociais.

Confira as fotos de Giovanna Lancellotti, Gabriel, Rodrigo Simas e Agatha Moreira: