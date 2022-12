Giovanna Lancellotti reclama sobre derrota do Brasil antes de sua viagem para o Catar

'Achava que ia para o Catar ver o Brasil ser hexa', disse a atriz Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti (29) usou o seu perfil no Instagram para lamentar a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Após a seleção perder as quartas de final para a Croácia nos pênaltis, ela apareceu abalada nos stories e contou que viaja para o Catar na segunda-feira, 12.

"A cara de quem vai segunda-feira para o Catar", escreveu na legenda de foto postada nos stories, com um emoji de palhaço. Ela também fez um vídeo onde contou que se atrasou para uma gravação para assistir o jogo.

"Gente, eu estou indo para o Catar segunda-feira. Achava que ia para o Catar ver o Brasil ser hexa. Não sei nem o que dizer agora nesse momento. Estou chegando atrasada na gravação porque quis ver o jogo até o final, e agora não tenho nem desculpa. Ia chegar feliz e todo mundo ia comemorar. Agora não, nem isso", lamentou.

Antes do fim da partida, ela publicou foto ao lado do cantor Thiaguinho (39) e apareceu em um vídeo publicado pelo amigo em que ambos comemoram o primeiro gol da seleção brasileira, feito por Neymar Jr. (30). "Foi bom enquanto durou, né", disse Lancellotti ao compartilhar o vídeo.

