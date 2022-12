Giovanna Lancellotti ostenta em viagem por Dubai com bolsa caríssima

Viajando por Dubai com namorado, empresário Gabriel David, atriz Giovanna Lancellotti passeia pelas areias de Dubai

A atriz Giovanna Lancellotti (29) deixou seus fãs eufóricos ao abrir um álbum de fotos em suas redes sociais nesta sexta-feira, 16. Curtindo uma viagem por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ela apareceu nas areias do deserto ostentando um look típico, completado por uma bolsa de luxo caríssima.

Usando um vestido que estava esvoaçante e lenço no cabelo, a atriz apareceu com uma bolsa Gucci Blondie, que custa em torno de U$3,1 mil, o que equivale a mais ou menos R$16,4 mil, na cotação atual da moeda.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, a morena decidiu brincar e fazer referência à uma famosa personagem do cinema, Priscilla, a Rainha do Deserto. “Priscilla, pode chorar. Que dia incrível hoje!”, escreveu ela.

As fotos não passaram batidas por seu amado, o empresário Gabriel David, que está acompanhando a atriz na viagem. “Ui”, escreveu ele. “Rainha do Deserto”, brincou uma outra seguidora nos comentários. “Brilha igual o sol”, exaltou uma outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



Giovanna Lancellotti reclama de derrota do Brasil antes de viajar para o Catar

Giovanna Lancellotti usou o seu perfil no Instagram para lamentar a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Após a seleção perder as quartas de final para a Croácia nos pênaltis, ela apareceu abalada nos stories e contou que estava com viagem programada para o Catar na segunda-feira, 12.

"A cara de quem vai segunda-feira para o Catar", escreveu na legenda de foto postada nos stories, com um emoji de palhaço. Ela também fez um vídeo onde contou que se atrasou para uma gravação para assistir ao jogo. "Gente, eu estou indo para o Catar segunda-feira. Achava que ia para o Catar ver o Brasil ser hexa. Não sei nem o que dizer agora nesse momento. Estou chegando atrasada na gravação porque quis ver o jogo até o final, e agora não tenho nem desculpa. Ia chegar feliz e todo mundo ia comemorar. Agora não, nem isso", lamentou.